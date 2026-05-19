هل ترفع مصر أسعار الوقود قبل يونيو المقبل؟ مسؤول حكومي يجيب

هل ترفع مصر أسعار الوقود قبل يونيو المقبل؟

قال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تعتزم إجراء زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي، معربًا عن أمله في استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عيسى، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، وفق ما نقلته العربية بيزنس أن الدولة تعمل على احتواء الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، بما يحد من الحاجة إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية مجددًا.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أقرت في مارس الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تبعها من ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد والشحن والتأمين.

وأوضحت الوزارة حينها أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر الجيوسياسية دفعا أسعار الخام والمنتجات البترولية إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، ما انعكس على تكلفة توفير الوقود محليًا.

أسعار الوقود بعد آخر زيادة

بنزين 95 ارتفع من 21 إلى 24 جنيهًا للتر

بنزين 92 صعد من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 زاد من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

السولار ارتفع من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم ارتفعت من 225 إلى 275 جنيهًا

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم صعدت من 450 إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات ارتفع من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب

وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر بنهاية مارس الماضي حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، إلى أن الحكومة ستعود لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في إطار تعزيز سياسات التسعير المرتبطة بتطورات السوق.

وأوضح الصندوق أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والمنتجات البترولية ستسهم في خفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

3 زيادات خلال عام

وشهدت أسعار البنزين والسولار في مصر 3 زيادات خلال عام واحد، تضمنت رفع الأسعار جنيهين للتر في أكتوبر الماضي، ثم جنيهين إضافيين في مارس، قبل الزيادة الأخيرة التي بلغت 3 جنيهات لبعض المنتجات.

وجاء التحريك الأخير للأسعار عقب اجتماع استثنائي للجنة تسعير المواد البترولية، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط العالمية مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

مواعيد الشرائح المقبلة من صندوق النقد

وفي سياق آخر، كشف صندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار، تمهيدًا لصرف شريحتين جديدتين بإجمالي 3.3 مليار دولار.