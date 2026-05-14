إعلان

أرباح أوراسكوم كونستراكشون تقفز 114% في الربع الأول من 2026

كتب : ميريت نادي

03:38 م 14/05/2026

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2026، محققة قفزة في الأرباح بنسبة 114%، إلى 58 مليون دولار، مقارنةً بـ 27.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول

وأوضحت الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة اليوم، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 73.2%، لتسجل 1.64 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 9.4 مليار دولار

وكشفت الشركة أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 9.4 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة مجموعة بيسكس، والتي بلغت 13.1 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2026.

الكلمات الدالة:

أوراسكوم

البورصة المصرية

القوائم المالية

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية أوراسكوم القوائم المالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط
رياضة محلية

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط
بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
زووم

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
رياضة محلية

أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
"اللي بيحطوا أكل للكلاب غلطانين ليه".. سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع
زووم

"اللي بيحطوا أكل للكلاب غلطانين ليه".. سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع
المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض في بداية جلسة اليوم الخميس
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض في بداية جلسة اليوم الخميس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح