أرباح أوراسكوم كونستراكشون تقفز 114% في الربع الأول من 2026

أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2026، محققة قفزة في الأرباح بنسبة 114%، إلى 58 مليون دولار، مقارنةً بـ 27.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول

وأوضحت الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة اليوم، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 73.2%، لتسجل 1.64 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 9.4 مليار دولار

وكشفت الشركة أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 9.4 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة مجموعة بيسكس، والتي بلغت 13.1 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2026.

