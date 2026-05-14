مصر تجمع مليار دولار من سندات في الأسواق الدولية بسعر فائدة 7.62%

كتب : منال المصري

12:25 م 14/05/2026

جمعت مصر مليار دولار من طرح سندات في الأسواق الدولية (يورو بوند) بسعر فائدة 7.624% وسط إقبال قوي من المستثمرين، بحسب بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت IFR التي أطلع مصراوي عليها.

تم تغطية السندات التي يبلغ أجلها 8 سنوات تستحق في مايو 2034 بنحو 3 مرات حيث وصلت الطلبات المقدمة من المستثمرين 3.9 مليار دولار.

وعينت مصر سيتي بنك وكريدي أجريكول سي آي بي، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.

كان أحمد كجوك وزير المالية، قال في وقت سابق إن موازنة العام المالي المقبل تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

آي صاغة: الذهب عيار 24 يسجل 8000 جنيه مع وصول الأوقية إلى 4691 دولارا
