مصر تجمع مليار دولار من سندات في الأسواق الدولية بسعر فائدة 7.62%

جمعت مصر مليار دولار من طرح سندات في الأسواق الدولية (يورو بوند) بسعر فائدة 7.624% وسط إقبال قوي من المستثمرين، بحسب بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت IFR التي أطلع مصراوي عليها.

تم تغطية السندات التي يبلغ أجلها 8 سنوات تستحق في مايو 2034 بنحو 3 مرات حيث وصلت الطلبات المقدمة من المستثمرين 3.9 مليار دولار.

وعينت مصر سيتي بنك وكريدي أجريكول سي آي بي، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.

كان أحمد كجوك وزير المالية، قال في وقت سابق إن موازنة العام المالي المقبل تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.