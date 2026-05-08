أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

01:11 م 08/05/2026

استقرت أسعار السلع الأساسية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.74 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.76 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.79 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.69 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.81 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.2 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.96 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه.

لتر زيت الذرة: 117.52 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 422.23 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.91 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.26 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.86 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 144.94 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 284.06 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.23 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 104.3 جنيه.

