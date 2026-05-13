انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4646 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6970 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7965 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247711 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55% إلى نحو 4689 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.