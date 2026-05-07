أعلنت شركة فودافون أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة بعد الزيادات الجديدة اليوم، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، وفقا للموقع الرسمي للشركة:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادات من فودافون:

بسرعة تصل إلى 30 ميجا

150 جيجا شهريًا: 260 جنيهًا،

بدلا من 140 جيجا بسعر 210 جنيهات.

200 جيجا شهريًا: 330 جنيهًا، بدلا من 290 جنيها.

300 جيجا شهريًا: 460 جنيهًا، بدلا من 430 جنيه.

750 جيجا شهريًا: 925 جنيهًا.

بسرعة تصل إلى 70 ميجا

300 جيجا شهريًا: 690 جنيهًا.

بسرعة تصل إلى 100 ميجا

300 جيجا شهريًا: 880 جنيهًا.

750 جيجا شهريًا: 1425 جنيهًا.

بسرعة تصل إلى 200 ميجا

1000 جيجا شهريًا: 2350 جنيهًا.