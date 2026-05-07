رسميا.. فودافون تعلن أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادات الجديدة
كتب : آية محمد
أعلنت شركة فودافون أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة بعد الزيادات الجديدة اليوم، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، وفقا للموقع الرسمي للشركة:
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادات من فودافون:
بسرعة تصل إلى 30 ميجا
150 جيجا شهريًا: 260 جنيهًا،
بدلا من 140 جيجا بسعر 210 جنيهات.
200 جيجا شهريًا: 330 جنيهًا، بدلا من 290 جنيها.
300 جيجا شهريًا: 460 جنيهًا، بدلا من 430 جنيه.
750 جيجا شهريًا: 925 جنيهًا.
بسرعة تصل إلى 70 ميجا
300 جيجا شهريًا: 690 جنيهًا.
بسرعة تصل إلى 100 ميجا
300 جيجا شهريًا: 880 جنيهًا.
750 جيجا شهريًا: 1425 جنيهًا.
بسرعة تصل إلى 200 ميجا
1000 جيجا شهريًا: 2350 جنيهًا.