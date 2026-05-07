أعلنت شركة إي آند أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة بعد الزيادات الجديدة اليوم، بزيادة تراوحت بين 30 جنيها و110جنيهات باختلاف الباقات والسرعات، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، وفقا للموقع الرسمي للشركة:

سرعة تصل إلى 30 ميجا

150 جيجا: 260 جنيه بدلا من 140 جيجا بسعر 210 جنيه، بزيادة 50 جنيه.

200 جيجا: 330 جنيه بدلا من 290 جنيه، بزيادة 40 جنيه.

300 جيجا: 460 جنيه بدلا من 430 جنيه، بزيادة 30 جنيه.

750 جيجا: 925 جنيه.

سرعة تصل إلى 70 ميجا:

250 جيجا: 590 جنيه بدلا من 530 جنيه، بزيادة 60 جنيه.

سرعة تصل إلى 100 ميجا:

250 جيجا: 785 جنيه بدلا من 700 جنيه، بزيادة 85 جنيه.

500 جيجا: 1150 جنيه بدلا من 1040 جنيه، بزيادة 110 جنيه.

سرعة 200 ميجا:

1500 جيجا: 2350 جنيه.