بيتكوين ترتفع بأكثر من 5% لتتخطى حاجز الـ 75 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين، الأوسع انتشارا بين العملات المشفرة، خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنحو 5.89%، مسجلة أعلى مستوى لها في شهر.

وجاء هذا الارتفاع مدعوما بتحسن الإقبال على الأصول عالية المخاطر، على خلفية التوقعات بأن الولايات المتحدة وإيران منفتحتين على استئناف مفاوضات السلام، وفقا لما نشرته CNN" الاقتصادية".

وبحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في رصد أسعار العملات المشفرة، صعدت البيتكوين لتتداول فوق مستوى 75 ألف دولار، مسجلة نحو 75.68 ألف دولار، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول خلال الساعات الأخيرة.

وسجلت العملة مستوى قياسيا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية متأثرة بتصاعد التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.

