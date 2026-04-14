يرى خبراء في سوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن سبب ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، رغم الحصار الأمريكي لمضيق هرمز والتحديات الجيوسياسية، يرجع إلى حالة من التفاؤل تسود بين المستثمرين والمؤسسات، في ظل توقعات بالتوصل إلى حل أو اتفاق سياسي، إلى جانب ارتفاع الأسواق العالمية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.83% عند مستوى 49978 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وكان الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية قد دخل حيز التنفيذ أمس في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

تفاؤل المستثمرين يدعم صعود البورصة رغم التحديات

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت ارتفاعًا رغم الضغوط المرتبطة بالحصار الأمريكي والتحديات الجيوسياسية، مرجعًا ذلك إلى حالة من التفاؤل تسود بين المستثمرين والمؤسسات، في ظل توقعات بالتوصل إلى حل واتفاق سياسي، رغم بعض السلبيات التي شهدتها المفاوضات.

وأوضح أن هذا التفاؤل يعكس أيضًا غياب أي تصعيد عسكري مباشر، وهو ما ساهم في دعم استقرار الأسواق بشكل عام.

مشتريات المؤسسات تقود المؤشرات للارتفاع

وأشار إلى أن صعود المؤشر الرئيسي خلال جلسات اليوم جاء مدفوعًا بزيادة مشتريات المؤسسات المالية، وتعزيز تدفقاتها النقدية نحو الأسهم بمختلف القطاعات، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أداء كل من المؤشر الرئيسي ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، في ظل توقعات باقتراب انتهاء الأزمة، رغم استمرار بعض المناوشات بين الأطراف المعنية.

موسم النتائج السنوية يعزز ثقة المستثمرين

وأضاف أن من بين أسباب ارتفاع البورصة أيضًا بدء موسم إعلان النتائج السنوية، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق أغلب الشركات نتائج مالية قوية، مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة في المبيعات والإيرادات وصافي الأرباح، وهو ما دفع المؤسسات إلى زيادة مراكزها المالية في الأسهم، خاصة بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، مما أسهم بشكل كبير في صعود المؤشر الرئيسي وبدء موجة شراء واضحة.

هدنات دولية تدعم معنويات الأسواق

من جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشرات اليوم يعود إلى عدة عوامل، أبرزها قرارات الهدنة الشاملة بين روسيا وأوكرانيا، والهدنة بين إسرائيل وغزة، إلى جانب التهدئة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع احتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في حيدر آباد بباكستان.

وأضافت أن صعود المؤشرات جاء أيضًا مدفوعًا بارتفاع الأسواق العالمية في ختام تعاملات أمس، مؤكدة مدى ارتباط السوق المصري وتأثره بحركة الأسواق العالمية.

مشتريات الأجانب تدعم EGX30 في بداية الجلسة

وأشارت إلى أن بداية جلسة اليوم شهدت عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية، وهو ما دعم المؤشر الرئيسي (EGX30)، الذي افتتح التعاملات عند مستوى 49 ألف نقطة، مع توقعات قوية بالوصول إلى مستويات 50 ألف ثم 52 ألف نقطة.

وأوضحت أن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70) يعود إلى زيادة أعداد المستثمرين الأفراد المقيدين في البورصة، ما يدفعه نحو مستوى 13250 نقطة.

