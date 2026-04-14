البورصة تتلقى طلب قيد الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار

أعلنت البورصة المصرية اليوم تلقيها طلب قيد الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار بجدول قيد الأوراق المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار خطط التوسع وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضحت البورصة أنه جاري فحص المستندات المقدمة من الشركة واستكمالها، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد.

وأضافت أن القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده تبلغ 55 مليون جنيه، موزعة على 11 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولإجراءاتهما التنفيذية وتعديلاتهما.

الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار

وتعد الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2008، ويعد المساهم الرئيسي فيها الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

ويتمثل نشاط الشركة في دعم الاستثمار العقاري وإدارة الأصول العقارية وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية، كما تتبع الشركة ثلاث شركات تعمل في مجالات التسويق العقاري وإدارة المشروعات وتشغيل وصيانة الأصول العقارية.