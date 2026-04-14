بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته

كتب : سهيلة أسامة

08:53 م 14/04/2026
    أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
    الفنان اشرف طلبة
    أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
    أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
    أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
    حفل زفاف ابنة اشرف طلبة (3)
    أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
    قبلة من اشرف طلبة لابنته

احتفل الفنان أشرف طلبة بزفاف ابنته، اليوم 14 أبريل، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأقارب.

وظهر أشرف طلبة باكيًا ومتأثرًا خلال حفل زفاف ابنته، بعد مشاهدتها في "الفريست لوك"، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

آخر مشاركاته الدرامية

يُذكر أن الفنان أشرف طلبة شارك في دراما رمضان بعدة أعمال، من بينها مسلسل "أب ولكن"، حيث جسد شخصية "صالح المحامي"، وشارك في بطولته محمد فراج وهاجر أحمد.

كما شارك في مسلسل "المداح - أسطورة النهاية"، وقدم خلاله شخصية "الشيخ صادق"، وهو من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، وهبة مجدي.

من هو الفنان أشرف طلبة؟

الفنان أشرف طلبة هو ممثل مصري، ولد يوم 12 فبراير 1958، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما بدأ مسيرته من المسرح المدرسي، ثم انتقل إلى مركز شباب الساحل حيث قدم بطولات مسرحية تحت إشراف الفنان أحمد ماهر، قبل أن ينطلق احترافياً.

شغل عدة مناصب إدارية هامة في الحقل الثقافي المصري، كما شغل منصب سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وتولى إدارة المسرح الحديث (مسرح السلام)، عُين مديراً لـ المسرح القومي المصري في عام 2020.

شارك في عشرات الأعمال الناجحة، ومن أبرزها في الدراما، مسلسلات: (المداح، حواري بوخاريست، جبل الحلال، سلسال الدم، السبع وصايا، لهفة، هبة رجل الغراب، ونابليون والمحروسة)، وفي الأعمال السينمائية شارك في أفلام: (دماغ شيطان، شباب على الهواء، إنذار بالطاعة، كشف المستور، والصرخة).

رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير