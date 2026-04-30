التقى رأفت هندي وزير الاتصالات، بـ "تشيتوسي نوجوتشي" الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبرنامج في مجالات التحول الرقمي لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبرنامج في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الرقمية العامة "DPI"، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم جهود مصر في جذب الاستثمارات في مراكز البيانات الخضراء، وخدمات التعهيد.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تناول الاجتماع سبل دعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة مصر كمطور ومصدر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم التأكيد على أهمية التوسع في حوكمة الذكاء الاصطناعي و إنشاء بيئات تجريبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي "Sandbox" ومعامل تدقيق وفقًا للمعايير الدولية لضمان الاستخدام الآمن للتقنيات، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، ونقل التجارب المصرية الناجحة إقليميًا.

وأكد هندي، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز دورها كجسر للتعاون بين الدول العربية والأفريقية؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أوجه التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات التي تدعم توظيف التكنولوجيات المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار.

وخلال الاجتماع استعرض محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، أبرز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي وتبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية العامة؛ مشيرا إلى استضافة مصر فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية العامة.

وأوضح التجربة المصرية في مجال الهوية الرقمية، مؤكدا أهمية تطوير منظومات الهوية الرقمية، خاصة للفئات الشابة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لمستقبل التحول الرقمى.

وشهد الاجتماع بحث فرص التوسع في التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، شملت تعزيز تبادل المعرفة في مجال البنية التحتية الرقمية العامة، ودعم إنشاء وتشغيل مراكز بيانات خضراء ومستدامة، كما تم بحث إمكانية توسيع التعاون الدولي مع عدد من الشركاء، من بينهم اليابان وكوريا، مع التركيز على نقل الخبرات، إلى جانب دراسة مشاركة مصر في المبادرات الدولية؛ ومنها مبادرة "50 في 5" لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة ومبادرة حوكمة البنية التحتية الرقمية لتعزيز أفضل الممارسات.