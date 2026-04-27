إي إف چي للحلول التمويلية تتعاون مع إنفنيتي لإطلاق تمويل بنية شحن السيارات الكهربائية

كتب : منال المصري

01:17 م 27/04/2026

أعلنت شركة إي اف چي للحلول التمويلية، وهي إحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، اليوم عن توقيع أول اتفاقية تأجير تمويلي متخصصة في مصر للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية مع شركة إنفنيتي، الشركة العاملة في مجال الطاقة المتجددة وتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية في مصر، والتي تمتلك وتدير شبكة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في مصر وأفريقيا.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة تحول مصر نحو حلول التنقل الصديقة للبيئة، حيث تقدم نموذجًا تمويليًا يتيح لمشغلي نقاط الشحن (CPOs) التوسع في نشر محطات شحن السيارات الكهربائية عن طريق حلول تمويلية مبتكرة.

وبموجب هذا الاتفاق، ستوفر إي اف چي للحلول التمويلية مجموعة من الحلول التمويلية الهيكلية لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية التابعة لشركة إنفنيتي، للتغلب على العقبات الرئيسية التي تواجه انتشار هذه التكنولوجيا، من خلال تقليل المتطلبات الخاصة برأس المال المبدئي، ونشر البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء الجمهورية بكل سهولة وسرعة وفعالية.

