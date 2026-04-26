أعلن إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، فتح باب الاكتتاب للاستثمار في صندوق للقضة بداية من اليوم الأحد من خلال عدد من شركات الوساطة المالية، من بينها مباشر لتداول الأوراق المالية، وThndr، ونعيم للوساطة المالية، وعربية أونلاين، بما يسهم في توسيع قاعدة الوصول إلى المستثمرين.

تفاصيل صندوق الفضة

تستهدف الشركة جمع نحو 10 ملايين جنيه كحصيلة مبدئية للاكتتاب، على أن تصل إلى نحو 2 مليار جنيه كحصيلة في الصندوق، بسعر وثيقة يبلغ 10 جنيهات.

ويعتمد الصندوق في تقييم وثائقه على الأسعار العالمية للفضة، مع حفظ السبائك في مخازن مؤمنة وتحت إشراف الجهات الرقابية، إلى جانب إتاحة الاكتتاب عبر القنوات الرقمية أو الفروع.

ويأتي إطلاق الصندوق في ظل تنامي الاهتمام بصناديق السلع في السوق المصري، خاصة مع التوسع في صناديق الاستثمار في المعادن خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رشاد أن الصندوق يتيح الاستثمار في الفضة بدرجة نقاء عالية (عيار999)، دون تحمل المستثمرين أعباء التخزين أو مخاطر التزييف، مع إتاحة سيولة تسمح بسهولة الدخول والخروج من الاستثمار.

وأضاف أن الصندوق يعد خامس المنتجات الاستثمارية التي تطلقها الشركة، بعد صناديق النقدي والأسهم والذهب والدولار.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتقديم منتجات تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفضة تمثل أداة تجمع بين كونها معدنًا ثمينًا واستخداماتها الصناعية، ما يعزز جاذبيتها كوسيلة للتحوط من التضخم وتحقيق عوائد على المدى الطويل.