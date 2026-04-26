مباشر كابيتال تفتح باب الاكتتاب في صندوق للفضة اليوم برأس مال مبدئي 10 ملايين جنيه

كتب : ميريت نادي

12:10 م 26/04/2026

أعلن إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، فتح باب الاكتتاب للاستثمار في صندوق للقضة بداية من اليوم الأحد من خلال عدد من شركات الوساطة المالية، من بينها مباشر لتداول الأوراق المالية، وThndr، ونعيم للوساطة المالية، وعربية أونلاين، بما يسهم في توسيع قاعدة الوصول إلى المستثمرين.

تفاصيل صندوق الفضة

تستهدف الشركة جمع نحو 10 ملايين جنيه كحصيلة مبدئية للاكتتاب، على أن تصل إلى نحو 2 مليار جنيه كحصيلة في الصندوق، بسعر وثيقة يبلغ 10 جنيهات.

ويعتمد الصندوق في تقييم وثائقه على الأسعار العالمية للفضة، مع حفظ السبائك في مخازن مؤمنة وتحت إشراف الجهات الرقابية، إلى جانب إتاحة الاكتتاب عبر القنوات الرقمية أو الفروع.

ويأتي إطلاق الصندوق في ظل تنامي الاهتمام بصناديق السلع في السوق المصري، خاصة مع التوسع في صناديق الاستثمار في المعادن خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رشاد أن الصندوق يتيح الاستثمار في الفضة بدرجة نقاء عالية (عيار999)، دون تحمل المستثمرين أعباء التخزين أو مخاطر التزييف، مع إتاحة سيولة تسمح بسهولة الدخول والخروج من الاستثمار.

وأضاف أن الصندوق يعد خامس المنتجات الاستثمارية التي تطلقها الشركة، بعد صناديق النقدي والأسهم والذهب والدولار.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتقديم منتجات تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفضة تمثل أداة تجمع بين كونها معدنًا ثمينًا واستخداماتها الصناعية، ما يعزز جاذبيتها كوسيلة للتحوط من التضخم وتحقيق عوائد على المدى الطويل.

فيديو قد يعجبك



طرح كراسة الشروط غدًا.. مناقصتان للأمن والنظافة بمحطات الأتوبيس الترددي BRT
20 صورة..رانيا منصور توثق زيارتها إلى أسوان برحلة في النيل
الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج
إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
كيف يؤثر الامتناع عن القهوة لمدة أسبوعين على صحة الإنسان؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة