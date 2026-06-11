ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، في منتصف تعاملات الخميس 11-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4053 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5211 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6080 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6948 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 48640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 216082 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 347400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.50% إلى نحو 4092 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.