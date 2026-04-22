"الرقابة المالية" تُنظّم نشاط وكلاء إعادة التأمين لأول مرة.. قواعد للقيد ومنع التعامل مع غير المسجلين

كتب- إبراهيم الهادي عيسى:

04:05 م 22/04/2026

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارا يختص بتنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، في خطوة تستهدف ضبط سوق إعادة التأمين وتعزيز كفاءته، استكمالًا لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وقال إسلام عزام، رئيس الرقابة المالية، أن القرار يضع إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة، عبر تحديد نطاق عملهم بدقة، وحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لجهات غير مقيدة لدى الهيئة، بما يضمن رفع كفاءة السوق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط.

ويُعرّف القرار وكيل الإدارة العمومي باعتباره كيانًا مفوضًا من شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وفق اتفاقيات تفويض قانونية تحدد صلاحياته.

قواعد للقيد وتعزيز للشفافية

استحدث القرار قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين تتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية، مع حظر تعامل شركات التأمين في مصر مع أي وكيل غير مقيد.
كما حدد معايير دقيقة للقيد، تشمل الخضوع لرقابة جهة نظيرة، وتوافر خبرة فنية في إعادة التأمين، والتعامل مع معيدي تأمين بتصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وعدم إدراج المسؤولين ضمن قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.
واشترط القرار أيضًا وجود اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد.

رقابة.. والتزامات ممتدة

وألزم القرار الوكلاء بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، مع الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال للهيئة.
كما أوجب على شركات التأمين التحقق من صلاحيات الوكلاء وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو مخالفات، مع منح الهيئة حق شطب القيد حال الإخلال بالشروط أو التوقف عن النشاط.
وحدد القرار مدة القيد بـ3 سنوات قابلة للتجديد، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع السوق، وإلزام شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من بدء العمل بالقرار.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
شئون عربية و دولية

بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
حوادث وقضايا

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
شئون عربية و دولية

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟