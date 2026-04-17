سعر الذهب العالمي يرتفع بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 1.74%، ليسجل سعر الأونصة نحو 4873 دولارا، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وزاد سعر الذهب عالميا بنحو 76 دولارا للأونصة مقارنة بمستوياته في التعاملات المسائية أمس، حيث سجل حينها نحو 4797 دولارا.

وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان رسمي من طهران بشأن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، مما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

أعلى مستوى تاريخي للذهب

وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى تاريخي بنهاية يناير الماضي عند 5600 دولارا للأونصة.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 75 جنيها بنهاية تعاملات اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4716 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 6064 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 7075 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 8085 جنيها للجرام

