إى تاكس تعلن قرب افتتاح مراكز الخدمات الضريبية المميزة

أعلنت شركة "إى تاكس" قرب افتتاح مراكز الخدمات الضريبية المميزة، والتي تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الضريبية داخل مصر، من خلال توفير تجربة متكاملة ترتكز على سهولة الإجراءات، وسرعة الأداء، وجودة الخدمة.

وتأتي هذه المراكز، بحسب بيان الشركة اليوم، في إطار الدور التنفيذي لشركة 'إى تاكس" في دعم مصلحة الضرائب المصرية والعقارية، حيث تم تفويض الشركة لتقديم مجموعة من الخدمات الضريبية بشكل مباشر، بما يسهم في التيسير على الممولين وتقديم الدعم الفني والتقني بكفاءة عالية.

خدمات متكاملة في مكان واحد

تقدم مراكز الخدمات الضريبية المميزة حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل:

خدمات التسجيل الضريبي: بدءًا من التسجيل الطوعي، وتحديث البيانات، وإصدار أو بدل فاقد للبطاقة الضريبية، وحتى خدمات التوقف المؤقت والتسجيل المبسط.

خدمات التوعية الضريبية: من خلال تقديم الإرشاد والدعم للممولين لفهم التزاماتهم، والتعامل مع الإقرارات والنماذج الضريبية، والرد على كافة الاستفسارات، خاصة المتعلقة بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

خدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني: وتشمل التسجيل، وتفعيل الأنظمة، وتكويد السلع والخدمات، ودعم تسجيل نقاط البيع، بما يضمن سهولة الانضمام للمنظومات الرقمية.

خدمات الدعم الفني المتكامل: لتقديم حلول فورية لأي تحديات تقنية، بما في ذلك معالجة الأعطال، ودعم التكامل، وتيسير الربط مع الأنظمة المختلفة.

خدمات الضرائب العقارية: والتي تشمل الدعم الفني للتسجيل والتفعيل والإقرارات والمدفوعات، والرد على كافة الاستفسارات، بما يضمن توفير الخدمة بشكل ميسر وسريع.

تجربة رقمية متطورة

وتعتمد المراكز على بنية تكنولوجية متقدمة، تتيح للممولين إدارة خدماتهم بسهولة، من خلال التكامل مع التطبيقات الرقمية، وإمكانية حجز المواعيد ومتابعة الطلبات، بما يقلل من الوقت والجهد ويعزز كفاءة الحصول على الخدمة.

كوادر مؤهلة لخدمة أفضل

وتعتمد «إى تاكس» على كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، لتقديم الدعم للممولين بأسلوب احترافي ومرن، يضمن سرعة الاستجابة وتقديم حلول فعالة تلبي احتياجاتهم.

وفي إطار خطة التوسع، تستهدف «إى تاكس» افتتاح المرحلة الأولى من مراكز الخدمات الضريبية المميزة في كلٍ من القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين، على أن يكون مركز القاهرة الجديدة هو أول المراكز التي سيتم تشغيلها واستقبال الممولين بها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المراكز في رفع مستوى رضا الممولين، وتشجيع المزيد من الانضمام الطوعي للمنظومة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية.

قريبًا… افتتاح رسمي واستقبال الممولين

ومن المقرر افتتاح هذه المراكز رسميًا خلال الفترة المقبلة، لتبدأ في استقبال الممولين وتقديم خدماتها بشكل فعلي، في خطوة جديدة نحو تطوير تجربة ضريبية أكثر كفاءة واحترافية.