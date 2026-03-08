إعلان

ارتفاع الدولار يهدد بزيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر

كتب : آية محمد

11:01 م 08/03/2026 تعديل في 11:02 م

أسعار الهواتف المحمولة

قالت مصادر في قطاع الاتصالات لمصراوي، فضلت عدم ذكر اسمها، إن أسعار الهواتف المحمولة مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضحت المصادر أن الشركات تعتمد على استيراد مكونات وقطع غيار الهواتف بالدولار، مما يجعل تكلفة الإنتاج أكثر تأثرًا بتحركات سعر الصرف وهو ما قد ينعكس على الأسعار في السوق المحلية.
هبطت العملة المصرية مقابل الدولار بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم إلى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وكان حجم إنتاج الهواتف في مصر بلغ نحو 3 ملايين جهاز خلال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 10 ملايين جهاز في 2025، مع خطة لزيادته إلى 15 مليون جهاز خلال العام الجاري.

وفقد متوسط سعر الجنيه في البنوك نحو 4% من قيمته خلال تعاملات اليوم، ليسجل أدنى مستوى مقابل الدولار، وسط خروج استثمارات أجنبية بسبب مخاوف من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة، ومنها مصر.

