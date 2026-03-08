تقرير- لماذا ارتفعت أسعار الفضة في مصر بشكل مفاجئ اليوم؟

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بصعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق المحلية والبورصات العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن "مركز الملاذ الآمن"

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية سجلت زيادة بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 147 جنيهًا، بينما سجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 136 جنيهًا، في حين وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى نحو 118 جنيهًا. كما استقر سعر الجنيه الفضة عند مستوى 1088 جنيهًا.

اقرأ أيضا:

خبيرة مصرفية: الدولار مرشح للمزيد من الارتفاع مع استمرار تصاعد حرب أمريكا وإيران

ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار محليًا خلال تعاملات اليوم، فإن الفضة تعرضت لخسائر أسبوعية حادة خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت الأسعار في السوق المحلية بنحو 16%، بالتزامن مع انخفاض الأوقية في البورصات العالمية بنسبة تقارب 11% تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن جرام الفضة عيار 999 فقد نحو 27 جنيهًا خلال أسبوع واحد فقط، بعدما بدأ التداول قرب مستوى 172 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع ويغلق قرب مستوى 145 جنيهًا بنهاية الأسبوع. وعلى الصعيد العالمي، هبطت أسعار الأوقية من نحو 94 دولارًا في بداية الأسبوع إلى حوالي 84 دولارًا عند الإغلاق، وسط حالة من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن الارتفاع النسبي الذي سجلته أسعار الفضة في السوق المحلية اليوم يرجع في الأساس إلى صعود سعر صرف الدولار، إذ يعتمد تسعير الفضة – على غرار الذهب – على عاملين رئيسيين، هما سعر الأوقية في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، بالإضافة إلى آليات العرض والطلب داخل السوق.

وتشهد الأسواق المحلية في الوقت الحالي حالة من الهدوء النسبي في الطلب على الفضة، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان، حيث تتراجع حركة التداول والشراء مقارنة ببقية فترات العام.

وتوقع التقرير أن يشهد الطلب على الفضة انتعاشًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استقرار أسعارها نسبيًا مقارنة بالارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما قد يدفع شريحة من المستثمرين والمستهلكين إلى التوجه نحو الفضة باعتبارها بديلًا استثماريًا أقل تكلفة من الذهب.

وأشار التقرير إلى أن التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة دفعت بعض المستثمرين إلى التريث قبل اتخاذ قرارات الشراء، إذ يتحرك المعدن الأبيض في موجات سريعة من الصعود والهبوط، ما يجعل توقيت الشراء عنصرًا حاسمًا في قرارات الاستثمار، خاصة أن العديد من المتعاملين يفضلون تجنب الشراء خلال موجات الارتفاع الحادة.

وكانت الفضة قد سجلت مكاسب قوية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنحو 150%، مقارنة بزيادة تقارب 65% في أسعار الذهب خلال الفترة نفسها، ما يعكس الزخم الكبير الذي شهده سوق الفضة خلال الفترة الماضية.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الفضة أول خسارة أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

ورغم الضغوط التي تعرضت لها الفضة نتيجة قوة الدولار وارتفاع العوائد، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يوفر دعمًا نسبيًا للأصول التي تُصنف كملاذات آمنة، مثل الذهب والفضة، وهو ما يحد من تراجع الأسعار بشكل أكبر.

اقرأ أيضا:

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية

لماذا هبط الجنيه إلى أدنى مستوى في تاريخه مقابل الدولار اليوم؟

بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة المنزلية؟

بين الفرص والمخاطر.. تأثير ارتفاع الدولار على المستثمرين في سوق المال

هل ترتفع أسعار الحديد والأسمنت بعد ارتفاع سعر الدولار؟ رئيس الشعبة يجيب

لماذا قفز سعر الذهب اليوم في مصر رغم إغلاق البورصات العالمية؟

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم