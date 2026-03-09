إعلان

النفط يقفز فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022 بسبب توترات المنطقة

كتب : أحمد الخطيب

01:20 ص 09/03/2026

أسعار النفط العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أسعار النفط العالمية بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022، مع تصاعد المخاوف في الأسواق من اضطراب إمدادات الطاقة نتيجة اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 20% في بداية التعاملات، لتصل إلى 111.24 دولارًا للبرميل خلال الجلسة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها وتسجل نحو 105.73 دولارًا بزيادة 16.3%.

كما قفز خام برنت – المعيار العالمي لأسعار النفط – إلى نحو 108 دولارات للبرميل، مسجلًا أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2022، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وكانت أسعار النفط قد سجلت قفزة قوية بنحو 12% يوم الجمعة، لترتفع مكاسب الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي إلى حوالي 36%، في ظل مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات العالمية، خاصة مع التهديدات التي تطال حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وجاءت هذه التحركات في الأسواق بالتزامن مع تطورات سياسية وعسكرية متسارعة في المنطقة، حيث أعلنت إيران تعيين مجتبى خامنئي خليفة لوالده علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى، في إشارة إلى استمرار سيطرة التيار المتشدد على الحكم في طهران.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت قادة عسكريين إيرانيين في العاصمة اللبنانية بيروت، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية خارج الأراضي الإيرانية، بعد أيام من الهجمات التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

ويرى محللون أن استمرار الصراع قد يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لأسابيع أو حتى أشهر، حتى في حال توقف العمليات العسكرية سريعًا، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر التي تواجه حركة ناقلات النفط في المنطقة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط سعر انفط اليوم خام برنت خام غرب تكساس أسعار النفط العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
دراما و تليفزيون

نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
شئون عربية و دولية

بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة