قفزت أسعار النفط العالمية بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022، مع تصاعد المخاوف في الأسواق من اضطراب إمدادات الطاقة نتيجة اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 20% في بداية التعاملات، لتصل إلى 111.24 دولارًا للبرميل خلال الجلسة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها وتسجل نحو 105.73 دولارًا بزيادة 16.3%.

كما قفز خام برنت – المعيار العالمي لأسعار النفط – إلى نحو 108 دولارات للبرميل، مسجلًا أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2022، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وكانت أسعار النفط قد سجلت قفزة قوية بنحو 12% يوم الجمعة، لترتفع مكاسب الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي إلى حوالي 36%، في ظل مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات العالمية، خاصة مع التهديدات التي تطال حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وجاءت هذه التحركات في الأسواق بالتزامن مع تطورات سياسية وعسكرية متسارعة في المنطقة، حيث أعلنت إيران تعيين مجتبى خامنئي خليفة لوالده علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى، في إشارة إلى استمرار سيطرة التيار المتشدد على الحكم في طهران.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت قادة عسكريين إيرانيين في العاصمة اللبنانية بيروت، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية خارج الأراضي الإيرانية، بعد أيام من الهجمات التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

ويرى محللون أن استمرار الصراع قد يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لأسابيع أو حتى أشهر، حتى في حال توقف العمليات العسكرية سريعًا، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر التي تواجه حركة ناقلات النفط في المنطقة.