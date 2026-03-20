أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور في أول أيام عيد الفطر الجمعة

كتب : منال المصري

12:11 م 20/03/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر 20-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 24 و30 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة سعر الطماطم سعر الخيار

