إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:39 م 17/03/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4880 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6274 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7320 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8365 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:
سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 260151 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 418250 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:
سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 5011 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

جنة الصائم

شئون عربية و دولية

حكايات الناس

دراما و تليفزيون

سفرة رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

