ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4880 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6274 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7320 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8365 جنيهًا للجرام.



اقرأ أيضًا:

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83650 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 260151 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 418250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



اقرأ أيضًا:

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 5011 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.