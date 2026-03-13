كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من تعاطي بعض قائدى سيارات الأجرة المواد المخدرة بالإسكندرية.

القائمة على النشر أقرت بأنها حال استقلالها سيارة أجرة تلاحظ لها رائحة كريهة فسألت أحد أصدقائها فأخبرها بأنها رائحة مادة مخدرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة التى كانت تستقلها وقائدها وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

