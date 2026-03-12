إعلان

تنظيم الاتصالات يحذر المستخدمين من العروض الوهمية لنقل الأرقام

كتب : آية محمد

11:41 م 12/03/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسائل نصية لعدد من مستخدمي المحمول، يحذرهم فيها من الانسياق وراء أي عروض أو مزايا يتم الترويج لها مقابل الانتقال من شركة محمول إلى أخرى مع الاحتفاظ بنفس الرقم.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

"بناءً على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يرجى العلم بأنه لا توجد أي عروض أو مزايا مرتبطة بالانتقال من شركة محمول إلى أخرى مع الاحتفاظ بنفس الرقم، ونهيب بالسادة المستخدمين عدم الانسياق وراء أي عروض وهمية تخص خدمة نقل الأرقام".

ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الجهاز القومي على حماية مستخدمي خدمات المحمول من العروض الوهمية وضمان حقوقهم عند الانتقال بين الشركات.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات المحمول الانتقال من شركة محمول إلى أخرى

إعلان

