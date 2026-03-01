إعلان

مؤشر السوق السعودي "تاسي" ينخفض 2% مع بداية التعاملات الصباحية في أول رد فعل للحرب الأمريكية

كتب : ميريت نادي

11:14 ص 01/03/2026

المؤشر تاسي

هبط المؤشر العام للسوق السعودي تاسي (TASI) في بداية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 2.03%، بما يعادل 208 نقطة، إلى مستوى 10491 نقطة.

كما أعلنت بورصة الكويت تعليق التداول في السوق اعتباراً من اليوم الأحد 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وكانت دول في المنطقة، من بينها السعودية والكويت وقطر والبحرين والأردن، قد تعرضت أمس السبت لهجمات صاروخية إيرانية، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي – الأمريكي على طهران.

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط قرب 6% ببداية تعاملات جلسة اليوم في أول رد فعل للحرب الأمريكية الإيرانية

