تباطؤ العجز الكلي بموازنة مصر إلى 4.2% خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2025-2026

كتب : منال المصري

07:32 م 26/02/2026

وزارة المالية

تباطأ العجز الكلي بموازنة مصر إلى نحو 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

الفائض الأولي ارتفع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي مسجلاً نحو 602 مليار جنيه مقابل 1.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لما جاء في تقرير النشرة الشهرية الصادر لوزارة المالية.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

موازنة مصر

