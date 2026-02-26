تباطأ العجز الكلي بموازنة مصر إلى نحو 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

الفائض الأولي ارتفع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي مسجلاً نحو 602 مليار جنيه مقابل 1.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لما جاء في تقرير النشرة الشهرية الصادر لوزارة المالية.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.