انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:37 ص 27/01/2026 تعديل في 10:37 ص

الحديد والأسمنت

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35817.14 جنيه، بتراجع 283.51 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37523.56 جنيه، بتراجع 286.4 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3946.27 جنيه، بزيادة 105.81 جنيه.

