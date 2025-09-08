رجل الأعمال نجيب ساويرس يقفز 46 مركزا في قائمة مليارديرات العالم

كتبت- دينا خالد:

تقدم رجل الأعمال نجيب ساويرس 46 مركزًا في مؤشر بلومبرج للمليارديرات خلال 5 أشهر، ليحل في المركز 368 عالميًّا اعتبارًا من 6 سبتمبر الجاري، مقابل المركز 414 في 6 أبريل الماضي.

وبحسب ما نشرته "العربية"، ارتفعت ثروة ساويرس بنحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها لتصل إلى 9.53 مليار دولار، مقارنة بـ7.13 مليار دولار.

جاء هذا الارتفاع في ثروته مدعوما بارتفاع أسعار الذهب الذي استثمر فيه ساويرس منذ عام 2018، حيث راهن على المعدن الأصفر بنصف ثروته تقريبًا.