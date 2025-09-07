إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

05:23 م الأحد 07 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3243 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4170 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4865 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172916 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 278000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3586 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

