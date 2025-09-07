كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بقيمة تتراوح بين 8 قروش و17 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.59 جنيه، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.