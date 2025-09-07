"النساجون الشرقيون" تنفي سعيها للشطب من البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

نفت شركة النساجون الشرقيون للسجاد الأخبار المتداولة حول سعى الشركة لشطب أسهمها من البورصة المصرية، مؤكدة أنها أخبار غير صحيحة.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، أوضحت الشركة، أنها تلتزم بالإفصاح عن أي أخبار جوهرية وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتأسست شركة النساجون الشرقيون للسجاد (النساجون الشرقيون) عام 1981. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة عام 1994. ومتخصصة في في إدارة عملية إنتاجية تبدأ بتصنيع حبيبات البولي بروبلين التي تعتبر مكونًا رئيسيًا لإنتاج الألياف الصناعية، ثم غزل وصباغة الخيوط ونسج الخيوط والقيام بعمليات التجهيز والتعبئة تمهيدًا لتسويق المنتجات مكتملة الصنع عبر مراكز توزيع بالسوق المحلي ومنافذ التجزئة الموزعة بكافة بلدان العالم.