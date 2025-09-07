تخفيضات حتى 30%.. افتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بالقاهرة

كتب- أحمد الخطيب:

افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المعرض الرئيسي "أهلاً مدارس" بأرض المعارض بمدينة نصر – قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار خطة الدولة لاستمرار إقامة المعارض الخدمية والسلعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويقام المعرض خلال الفترة من 7 حتى 22 سبتمبر الجاري بمشاركة 200 عارض داخل 155 جناحًا على مساحة تتجاوز 600 متر مربع، تشمل منتجات متنوعة من الملابس والأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى شركات الاتصالات والحلول التكنولوجية والمالية، مع توفير تخفيضات تتراوح بين 25% و30% على مختلف السلع. ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً.

وأكد وزير التموين أن إقامة هذه المعارض تعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الهدف هو توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مع الالتزام بإعلان الأسعار قبل وبعد الخصومات.

وأوضح محافظ القاهرة أن المعرض يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وشركائها لخدمة المواطن، موضحًا أنه يوفّر كافة احتياجات الدراسة بأسعار تنافسية ويعزز ثقافة التسوّق المنظم.

وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشاركة الجهاز هذا العام تتضمن 22 من أصحاب المشروعات الصغيرة المنتجة للأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والحقائب، بما يفتح أمامهم آفاقًا تسويقية جديدة.

فيما شدد أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة على أن الغرفة تتحمل كامل تكاليف تجهيزات المعرض وتتيح الأجنحة مجانًا للعارضين مقابل التزامهم بتقديم أكبر نسبة خصومات دعماً للأسر.

وأكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن معارض "أهلاً مدارس" تُقام بالتوازي في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية ووزارة التموين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وشهد الافتتاح مشاركة كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى جانب قيادات الوزارة وعدد من مسؤولي الهيئات والشركات.