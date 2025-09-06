اليوم.. ختام فعاليات المؤتمر الإفريقي للتعدين والطاقة بأستراليا

كتبت- دينا كرم:

اختتمت في مدينة بيرث الأسترالية فعاليات المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under، أكبر حدث تعديني إفريقي يقام خارج القارة، والذي شهد مشاركة مصرية رسمية لأول مرة بوفد يرأسه كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية .

واستهدفت المشاركة المصرية الترويج للمناخ الاستثماري الجديد في قطاع التعدين، بهدف جذب استثمارات الشركات الأسترالية، في ضوء تحديث أنظمة الاستثمار والتشريعات، وتيسير إجراءات التراخيص، وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية بما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات التعدينية.

وحرص كريم بدوي، قبل انتهاء مشاركته في المؤتمر على عقد جلسات ومباحثات مكثفة مع المستثمرين، والتي اختتم بها سلسلة مباحثات موسعة عقدها على مدار أيام المؤتمر مع تسع مؤسسات وشركات أسترالية متخصصة في مجال التعدين، كما شارك في جلستين رئيسيتين عن الاستثمار التعديني في مصر لعرض تطورات مناخ الاستثمار والفرص الواعدة لاستكشاف واستغلال خامات التعدين في مصر أمام المستثمرين .

وافتتح الوزير اجتماع المائدة المستديرة بعنوان ( استثمر في مصر ) بالتعاون مع شركتي AGA و كابيتال دريلينج للتعدين وبمشاركة عدد كبير من قادة وممثلي شركات التعدين، حيث أكد الوزير على أن الحكومة المصرية ماضية في تهيئة مناخ استثماري جاذب بقطاع التعدين من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية متوافقة مع الممارسات العالمية.

ودعا الوزير شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للمشاركة بآرائها في تطوير التشريعات بما يشجعها على الاستثمار في مصر، خاصة أنها تمثل القاعدة الأكبر في القطاع، مؤكدًا التزام الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام مستثمري التعدين تأكيدًا لمكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة .

و استعرض ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، خلال الجلسة الفرص الاستثمارية للبحث والتنقيب عن الخامات التعدينية، والتي تمثل فرصا واعدة مدعومة ببنية تحتية قوية وتشريعات حديثة وتيسير إجراءات التراخيص، إلى جانب المحفزات الاستثمارية التي توفرها الدولة .