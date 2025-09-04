إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والحديد والذهب

03:50 م الخميس 04 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتب- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الحديد، والسكر ، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ينخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

