كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 3-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3216 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4135 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4825 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5514 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171485 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 275700 جنيهاً.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65% إلى نحو 3555 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.