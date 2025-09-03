إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 3 سبتمبر 2025

03:23 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5529جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5489 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4802 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4116 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38423 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي البورصات العالمية
