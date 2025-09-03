ڤودافون تعين أيمن السعدني رئيسا لقطاع الشؤون الخارجية بالشركة

كتبت- آية محمد:

أعلنت ڤودافون مصر عن تعيين أيمن السعدني رئيسًا لقطاع الشؤون الخارجية، ورشا حمدي رئيسًا لقطاع الشؤون القانونية بالشركة اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

وبموجب منصبيهما الجديدين، انضم كل من أيمن ورشا لعضوية اللجنة التنفيذية للشركة، وسيرفعان تقاريرهما مباشرة إلى محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون، والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم.

تأتي هذه التعيينات عقب انتقال أيمن عصام لمنصبه الجديد كرئيس تنفيذي للشؤون الخارجية لمجموعة ڤوداكوم العالمية.