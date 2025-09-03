كتبت- دينا كرم:



شارك كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأسترالي الرائد للتعدين والطاقة Africa Down Under بولاية بيرث الأسترالية، والمقام خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري.

ووفق بيان الوزارة اليوم يعد المؤتمر المظلة الرئيسية للعلاقات التجارية والاستثمارية في قطاع التعدين بين القارتين، وأكبر حدث تعديني إفريقي يقام خارج القارة منذ انطلاقه عام 2003.

وشهد الافتتاح مشاركة عدد من وزراء التعدين من الدول الإفريقية و كبار المسئولين في أستراليا. وتستهدف المشاركة المصرية إلقاء الضوء على الإصلاحات المنفذة والفرص الاستثمارية في قطاع التعدين لجذب استثمارات جديدة وبناء شراكات مع الشركات الأسترالية في مجال التعدين.



ومن المقرر أن يشارك الوزير صباح الغد متحدثًا رئيسيًا في جلسة نقاشية يستعرض خلالها الفرص والجهود الملموسة لتهيئة بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، كما يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع الوزراء والقيادات المشاركة بالمؤتمر والرؤساء التنفيذيين للشركات الأسترالية لبحث فرص التعاون في مجالي التعدين والطاقة.

وعقب الافتتاح قام الوزير يرافقه ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بجولة في أجنحة المعرض المصاحب الذي يشهد حضور عدد كبير من شركات صناعة التعدين والشركات المقدمة للخدمات التكنولوجية في هذه الصناعة حيث استمع لعرض من Xcalibur Smart Mapping الإسبانية المتخصصة في الجيوفيزياء الجوية ورسم الخرائط وتقييم الموارد، خاصة أن مصر تجهز لإطلاق عمليات المسح الجوي للفرص التعدينية.



كما زار جناح Resource Minerals International Ltd الأسترالية، واطلع على خططها لاستكشاف معادن البطاريات بنهج تشغيلي مستدام.