كتبت- دينا كرم:







ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 12 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 3-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.



وكان سعر الذهب ارتفع في بداية التعاملات بنحو 44 جنيهًا، ليصل إجمالي الارتفاع حتى الآن 56 جنيهًا.



سعر الذهب اللحظي







ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3200 جنيهًا للجرام.







وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيهًا للجرام.







ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4800 جنيهًا للجرام.







وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5485 جنيهًا للجرام.







سعر الجنيه الذهب







ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.







سعر سبيكة الذهب







سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54850 جنيهًا.







سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170583 جنيهًا.







سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 274250 جنيه.







وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.







سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05 % إلى نحو 3535 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.











