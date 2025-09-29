إعلان

شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض الأسعار

كتب : مصراوي

04:18 م 29/09/2025

أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد تراجعًا كبيرًا حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 58 جنيهًا.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشكلة تكمن في محلات بيع الطيور الحية، والتي تبيع بأسعار متفاوتة حسب المنطقة وذلك يعد مخالفًا.

وتسائل كيف يُباع الكيلو في منطقة راقية بسعر 80 أو 85 جنيه، وفي منطقة متوسطة يباع بـ 80 جنيهًا، ووصف ذلك بأنه أمر غير مقبول، مضيفًا أن المواطن المصري يجب أن يشعر بانخفاض الأسعار.

وأشار السيد إلى أن تطبيق قانون منع بيع وتداول الدواجن الحية والتحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة سيجعل سلعة الدواجن قابلة للتخزين لمدة تصل إلى عام كامل، موضحًا أنه طالب بضرورة إدراجها بعد التخزين في البورصة السلعية المصرية بحيث يكون سعرها متداولًا تحت رقابة الدولة بعيدًا عن تحكم السماسرة، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار ثم استقرارها لمدة عام كامل.

