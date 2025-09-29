أطلقت بيبسيكو مصر المرحلة الثانية من برنامجها "عايشين بخيرها"، وذلك خلال فعاليات موسم زراعة البطاطس السادس بمحافظة بني سويف.

وتمتد المرحلة الثانية على مدار ثلاث سنوات في محافظتي بني سويف والمنيا باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بحسب بيان للشركة اليوم الاثنين.

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم المزارعين من النساء والرجال والشباب لزيادة إنتاجيتهم الزراعية وتحسين دخولهم وتعزيز قدرتهم على التكيّف مع تحديات تغيّر المناخ.

ويعمل البرنامج، على توسيع فرصهم في الوصول إلى مشترين جدد وأسواق جديدة داخل السوق الزراعي المحلي.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز التوطين الزراعي وربط الإنتاج المحلي مباشرةً بسلسلة توريد "شيبسي"، حيث يقوم نحو 90% من المزارعين المشاركين ببيع محصول البطاطس للشركة، ليصبح محصولًا مصريًا خالصًا ويتحوّل إلى منتج مصري.

ويستهدف برنامج "عايشين بخيرها" أكثر من 180 ألف مستفيد، من بينهم 20 ألف مزارع مباشر، من خلال مبادرات متنوعة لدعم الدخل والصحة والتمكين.

ويشمل البرنامج، تكوين 40 مجموعة تسويق إنتاجي تضم أكثر من 600 عضو لزيادة قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم بأسعار عادلة، وإطلاق مبادرات ادخار وتمويل شبابي يستفيد منها أكثر من 200 شاب وفتاة بقيمة مدخرات تتجاوز 18 مليون جنيه.

ويقول كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر، إن الحكومة المصرية تضع التوطين الزراعي وتمكين المجتمعات الريفية ضمن أولوياتها، وهو ما يتماشى مع رؤية بيبسيكو.

وأضاف خضر، "نستثمر في زراعة نحو 40 ألف فدان لتلبية 100% من احتياجات شيبسي من البطاطس محليًا."

وأشار خضر، إلى أن المرحلة الثانية ليست مجرد استمرار، بل خطوة أوسع لتمكين صغار المزارعين والنساء والشباب، وتزويدهم بالمعرفة والممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الأرض وتزيد الإنتاجية.

وانطلقت المرحلة الأولي من برنامج " عايشين بخيرها" عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ونجحت في الوصول إلى أكثر من 500 ألف مستفيد في أربع محافظات، وزيادة إنتاجية البطاطس بنسبة 30%، وتمكين أكثر من 10 آلاف مزارعة بالأدوات والتدريب.