خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت واللحوم وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

01:10 م 29/09/2025

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

12 جنيهًا لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت واللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب في مصر يقفز لأعلى قمة تاريخية له بمنتصف تعاملات اليوم

