ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

