سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

08:12 ص 29/09/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 28-9-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5783 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5060 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4338 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3374 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2409 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 179868 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 40480 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3759 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

