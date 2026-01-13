إعلان

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:23 ص 13/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35933.73 جنيه، بتراجع 160.6 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37109.61 جنيهًا، بتراجع 410.63 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3901.22 جنيه، بتراجع 11.48 جنيه.

