نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر

أكَّد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنَّ القواعد المنظِّمة لإعفاء الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج ما زالت سارية دون أيّ تغيير منذ بدء تطبيق المنظومة في يناير الماضي، موضّحًا أنَّ لكلّ مسافر الحقَّ في إدخال هاتف واحد فقط مُعفى من الرسوم الجمركية بغرض الاستخدام الشخصي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، أنَّ إجراءات الإعفاء تتم بسهولة داخل الدائرة الجمركية بالمطار باستخدام جواز السفر، بينما تخضع أيُّ هواتف إضافية للرسوم الجمركية والضريبية المقررة، على أن يتم سدادها خلال مهلة 90 يومًا، وإلّا يتم إيقاف الخدمة عن الهاتف لحين سداد المستحقات.

وأشار إلى إمكانية استعادة الخدمة فور إتمام عملية السداد.

وفيما يتعلق بالشراء من السوق المحلية، شدَّد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي على ضرورة التأكّد من شراء الهاتف من محلٍّ موثوق، والحصول على فاتورة ضريبية تتضمّن الرقم التعريفي للجهاز (IMEI)، باعتبارها الضمانة الأساسية لحقوق المشتري في حال ظهور أيّ مشكلة لاحقًا.

ولفت إلى أنَّ الجهاز القومي أتاح تطبيقًا هاتفيًّا يُتيح للمستخدمين التحقّق من حالة أجهزتهم، وما إذا كانت هناك رسوم مستحقّة عليها قبل إتمام عملية الشراء، مؤكِّدًا أنَّ الالتزام بهذه الإجراءات يحمي المستهلك ويمنع أيَّ نزاعات مستقبلية مع التجار.