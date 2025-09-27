

قال ماجد الكردي رئيس شركة، الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) إن الشركة حققت أداء انتاجيا قويا حيث بلغ إنتاج الزيوت والشموع 172 ألف طن بنسبة 108% من المستهدف، مع الحفاظ على مزيج المنتجات الأعلى ربحية كالسولار والنافتا والبوتاجاز بإجمالي 442 ألف طن، فيما بلغ إنتاج المازوت 666 ألف طن، ووفرت الشركة للسوق المحلي 1.191 مليون طن من المنتجات بقيمة 33.66 مليار جنيه، ونجحت في اختراق أسواق تصديرية جديدة، خاصة في إفريقيا، بتصدير 70 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار بزيادة 9% عن العام السابق.



ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي تم خلاله اعتماد نتائج أعمالها للعام المالي 2024/2025، برئاسة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.



وأضاف أن المؤشرات المالية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات إلى نحو 38 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه العام السابق، بزيادة 11%، وارتفع صافى الربح إلى حوالي 1.552 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات 5.6 مليار جنيه محققاً نمواً بنسبة 7.4% ،وارتفعت حقوق الملكية إلى 5.422 مليار جنيه بنمو 9% عن العام السابق.



وتابع أنه تم إدراج شركة أموك ضمن تصنيف فوربس لأفضل الشركات المصرية من حيث الربحية والقيمة السوقية للعام الرابع ، كما انضمت للمؤشر الجديد للبورصة المصرية (EGX35-LV) 2025 الذي يضم أكثر من 35 شركة ذات سيولة مالية وأقل تقلبات سعرية .



كما أوضحت النتائج التزام الشركة بالسلامة والصحة المهنية، وتبني ممارسات الاستدامة البيئية وترشيد الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية ، وفى سياق آخر يشار الى ان الشركة دعمت التنمية المجتمعية في مختلف المحافظات بنحو 23 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة و تحسين جودة الحياة .



وأقرت الجمعية العامة العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 80 قرشاً للسهم الواحد، كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل العام المالي ليبدأ في يناير وينتهي في ديسمبر، بدلاً من يوليو إلى يونيو.



واستعرض الوزير المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة أموك في تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال تعظيم الطاقات الإنتاجية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلا عن تعزيز فرص التصدير من المنتجات المتخصصة.



وأشاد الوزير بما حققته أموك من مؤشرات أداء متميزه خلال العام لتعكس قوتها كشركة مدرجة فى البورصة المصرية، مثمناً جهود كافة العاملين بالشركة وبالقطاع والعمل التكاملي فى توفير احتياجات الشارع المصرى من المنتجات البترولية.







