كتبت- منال المصري:

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

وبحسب بيان المصلحة اليوم، فإنه بتقدير القيمة للأغراض الجمركية بلغت نحو 852 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية المعرضة للضياع نحو 42.6 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة التعويضات المستحقة حوالي 1.704 مليون جنيه.

وأوضحت المصلحة أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول فجر يوم الجمعة اشتبه كل من جورج شاكر رئيس الوردية، ومايكل نبيل رئيس الوردية، في الراكب (ي.م.خ) تونسي الجنسية، والراكب (أ.م.ب) مصري الجنسية، وذلك بعد ملاحظات حول تكرار سفر الأول في وقت قصير، وتقدمه سابقًا بتوكيلات خاصة لاستلام محجوزات جمركية عن آخرين.

وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما ما يستوجب الإفصاح عنه أو يتطلب موافقات استيرادية أو سداد ضرائب ورسوم جمركية، أنكرا ذلك، إلا أن علامات الارتباك بدت عليهما.

وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص بالأشعة، وعمرو عبد الرحمن مأمور الفحص، تحت إشراف عمرو سامي مدير الإدارة، تبين وجود أجسام غريبة داخل عدد (2) حقيبة.

وبعرض الأمر على ماهر عبد الغني مدير الجمرك، شكّل لجنة من مأموري الحركة: أحمد محي، وميرنا شريف، وصفية مصطفى، بحضور نادر سامي مأمور الأمن الجمركي، وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهريب، وتحت إشراف رئيسي الوردية جورج شاكر، ومايكل نبيل، لتفتيش الأمتعة والركاب ذاتيًا.

وأسفر التفتيش عن ضبط ما يلي:

بحوزة الراكب الأول: 96 شريط دواء بشري ماركة Rilutek 50mg (28 قرص للشريط)، و8 علب دواء بشري ماركة Valcyte 450mg (60 قرص للعلبة)، بالإضافة إلى عبوات فارغة مدون عليها Vfend 200mg، كانت مخفاة داخل عبوات بسكويت وشوكولاتة.

وبحوزة الراكب الثاني: 24 شريط دواء بشري ماركة Noxafil 100mg (12 قرص للشريط)، و104 شرائط دواء بشري ماركة Vfend 200mg (10 أقراص للشريط)، مخفاة بنفس الطريقة.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (10) لسنة 2025، وإيداع المضبوطات بمخزن الوديعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، وسامي رمضان نائب رئيس المصلحة، وأحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة، بشأن تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي حفاظًا على صحة المواطنين والاقتصاد القومي.