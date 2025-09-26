كيف تغير الرقم السري للمحفظة الإلكترونية في حال نسيانه؟

مع توسع استخدام المحافظ الإلكترونية كأحد أهم أدوات الدفع والتحويل المالي، يظل الرقم السري شرطًا أساسيًا لاستخدام المحافظ.

ويواجه بعض المستخدمين مشكلة نسيان الرقم السري، مما يعيق قدرتهم على استخدام خدمات المحافظ.

وتوفر شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر"اورنج، ووي، وفودافون، وإي آند" طرقًا لإعادة تعيين الرقم السري في حال نسيانه.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إعادة تعيين الرقم السري للمحافظ:

اورنج كاش

1- اطلب #7115#‎، ثم اختر إدارة الحساب ومنها الضبط.

2- اضغط على نسيت الرقم السري.

3- ادخل الرقم القومي، وستصلك رسالة تحتوي على رقم سري مؤقت.

4- قم بتغييره إلى رقم جديد مكون من 6 أرقام غير متكررة أو متتالية.

وي باي

1- اتصل بخدمة عملاء "WE" على الرقم 565.

2- اطلب إعادة تعيين الرقم السري.

3- سيتم التحقق من هويتك عبر بعض الأسئلة، ثم يساعدك موظف خدمة العملاء في إنشاء رقم سري جديد.

فودافون كاش

1- اطلب #12*9*.

2- ادخل الرقم القومي.

3- أنشئ رقم سري جديد مكون من 6 أرقام باللغة الإنجليزية، مع تجنب التكرار.

إي آند موني

1- اطلب #8*777*.

2- اختر نسيت الرقم السري.

3- ادخل الرقم القومي الخاص بك.

4- قم بتعيين رقم سري جديد مكون من 6 أرقام، مع تجنب الأرقام المتسلسلة أو المتشابهة.

