إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

06:57 ص 30/12/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن واصل تراجعه بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب واصل تراجعه بشكل مفاجئ بنحو 195 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 29-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6703 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5865 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5028 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3910 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2793 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 208483 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 46920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.33% إلى نحو 4337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الذهب الذهب انخفاض الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب مع بداية التعاملات سعر الذهب في مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا